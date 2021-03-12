Губернатор Подмосковья испек со школьниками из Одинцова блины

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев испек блинчики вместе со школьниками в Одинцове. Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятие прошло в корпусе Лесногородской школы, который был введен в эксплуатацию осенью 2017 года. На сегодняшней день в ней учатся 1,7 тысячи детей. При этом второй у смены у них нет.

В честь Масленицы с угощениями к ребятам приехал губернатор региона. Кроме того, вместе с учителем технологии и школьниками Андрей Воробьев стал участником кулинарного мастер-класса. Во время занятия глава области надел фартук и испек блинчики.

— Когда я служил в армии, активно участвовал в готовке. Там есть те, кто работает на кухне. Они готовят всему составу обеды и ужины. Поэтому все рядовые активно чистят картошку, варят уху — помогают и помогают по другим кулинарным делам, — объяснил Воробьев.

При этом он отметил, что сам «не большой кулинар», может пожарить картошку или яичницу. Во время встречи с детьми губернатор поинтересовался у них, в какие кружки они ходят и кем мечтают стать.

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