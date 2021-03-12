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Подозреваемый в изнасиловании девушки на юго-западе Москвы предстанет перед судом
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Подозреваемый в изнасиловании девушки на юго-западе Москвы предстанет перед судом

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следственный комитетвозбудил уголовное дело в отношении 28-летнего приезжего, который подозревается в изнасиловании девушки на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, вечером 6 марта 2021 года мужчина под обманным предлогом зашел в квартиру девушки. Там он напал на нее и изнасиловал, после чего скрылся.

Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого, который оказался уроженцем Республики Калмыкия.

Мужчину заключили под стражу. Вближайшее время ему предъявят обвинение, уточняется в сообщении.

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