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Названы способы продлить жизнь ноутбука
Фото: Pexels

Названы способы продлить жизнь ноутбука

Елена Фролова

Технологии

Полный цикл работы ноутбука нужно прогонять примерно раз в один–два месяца. Это означает, что его нужно отключать от электросети и полностью разряжать батарею и заряжать ее заново. Совершая данные манипуляции, можно увеличить срок службы устройства. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Вместе с тем он порекомендовал переводить компьютер в режим сна на ночь и иногда перезагружать его из-за того, что система может накапливать ошибки. Если следовать указанной инструкции, то приложения и программы не будут замедлять свою работу.

— Любой компьютер рассчитан на постоянную работу. Она не должна ему вредить. По дизайну и конструкции стационарные модели и ноутбуки в нормальном режиме должны выдерживать работу в течение любого срока. Выключать их, чтобы сберечь определенный ресурс, не нужно, — объяснил Корогод.

По его словам, обычно ноутбуки создают из энергоэффективных компонентов. В силу своей компактности и необходимости большую часть времени работать от батареи они потребляют не так много электроэнергии.

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