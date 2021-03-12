Инвестор рассказал о стимуляции рынка недвижимости программой льготной ипотеки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Программа льготной ставки по ипотеке под 6,5 процента годовых оказала помощь многим российским семьям в приобретении жилья. Об этом инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров рассказал ФАН.

— То, что государство стимулирует улучшение условий по ипотеке, делается в интересах граждан, которые получают возможность взять кредит по оптимальной, самой низкой ставке за многие годы, — отметил эксперт.

Он также уточнил, что такую возможность в 2021 году получили жители не только крупных городов, но и регионов, где также действуют отдельные программы для молодых семей (шесть процентов), сельская ипотека (один–три процента на покупку частного дома в сельской местности), программа ипотеки для жителей Дальневосточного Федерального округа под два процента.

По его словам, в этом году еще восемь процентов домохозяйств планируют купить жилье. Этот показатель превышает прошлогодние данные, но не достиг уровня 2018–2019 годов. Цифры свидетельствуют о том, что программа льготной ипотеки оказала сильный стимулирующий эффект на рынок недвижимости.

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