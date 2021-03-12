Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Российская телеведущая Жанна Бадоева объяснила, почему некоторых женщин не берут замуж. Сама она была замужем трижды.

— Я не понимаю стремления выходить замуж! Может быть, она категорична, может быть, у нее завышенные ожидания, может, у нее завышенная самооценка и она мыслит стереотипами. Может, ей кто-то и хочет предложить выйти замуж, а она не хочет, — пояснила Бадоева.

Она призналась, что не хотела обижать своих мужчин, поэтому, когда ей предлагали замужество, телеведущая соглашалась.

Видео опубликовано на YouTube.

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