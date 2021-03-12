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Мужчина погиб при пожаре на юге Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мужчина погиб при пожаре на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Вечером 11 марта в квартире жилого дома на юге Москвы произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.

Уточняется, что возгорание случилось по улице Ереванской. Прибывшим спасателям удалось ликвидировать пожар, однако в жилище был обнаружен труп 55-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом.

По данному факту инициирована доследственная проверка.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и причину пожара, говорится в сообщении.

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