Мосприрода подготовила специальную образовательную программу в выходные дни

Фото: Пресс-служба ГБУ «Мосприрода»

Россия, Москва, Новоясеневский тупик, 1с3 Карта всех событий

Специалисты Мосприроды подготовили специальную образовательную программу в выходные дни. Участников ждут мастер-классы, экскурсии и квесты.

В субботу, 13 марта, в 11:00 начнет работу творческая мастерская «ТОП. Творчеством открываем природу». Детей старше трех лет научат делать магнит «Птичка» из фетра. В экоцентре «Битцевский лес» пройдет квест «Когда я был маленьким». Мероприятие пройдет для детей старше шести лет.

Эколого-просветительский центр «Лесная сказка» пригласил ребят старше восьми лет на квест «Ручеек». Он начнется в 12:00. В преддверии Дня рек ребята узнают интересные факты о реках, водных объектах и их роли в жизни людей.

В воскресенье, 14 марта, в экоцентре «Битцевский лес» в 12:00 пройдет «Водный квест». Ребятам нужно будет ответить на различные вопросы о воде, ее обитателях и водоемах. Участники мастер-класса «Вторая жизнь вещей» смогут создать полезные изделия из вторичных материалов. Мероприятие начнется в 12:30 в экоцентре «Лесная сказка». Для участия в квестах и мастер-классах необходима предварительная регистрация, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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