На сайте госуслуг появилась возможность автоматической подачи справки 2-НДФЛ

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На портале государственных услуг появилась возможность автоматически подать справку 2-НДФЛ в банки. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникации России в пятницу, 12 марта.

Услуга понадобится пользователям при подаче заявки в банк для оформления кредита. Для того чтобы сделать это автоматически, человеку необходимо будет дать согласие на сайте одного из 19 банков-участников на предоставление сведений из профиля на сайте госуслуг.

В таком случае банк сможет автоматически запросить справку с портала. Пользователи смогут увидеть, кому и когда они предоставили свои данные с помощью личного кабинета.

— Новый сервис на портале госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян, — приводит слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко сайт правительства России.

Сервис по взаимодействию между гражданами и банками через сайт госуслуг был запущен летом 2020 года. Благодаря ему можно предоставлять данные о себе в кредитные и страховые организации.

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