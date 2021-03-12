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Григорий Рапота планирует уйти с поста госсекретаря Союзного государства
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Григорий Рапота планирует уйти с поста госсекретаря Союзного государства

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Григорий Рапота уйдет с поста госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии в течение недели. Об этом политик рассказал в пятницу, 12 марта.

Рапота уточнил, что не будет называть имя своего преемника. По его мнению, сообщить о новом госсекретаре должен Высший Госсовет Союзного государства.

— Я думаю, в течение предстоящей недели уже как-то этот вопрос решится. Скорее всего, наверное. Я так предполагаю, потому что идет процесс оформления, — отметил Рапота.

По его словам, процедура объявления нового госсекретаря может пройти в рабочем порядке без лишних людей и церемоний. Однако для назначения нужно будет собрать необходимые подписи, пояснил Рапота.

Ранее он сообщал, что в его планы входит закончить свое пребывание на посту госсекретаря из-за истечения срока полномочий, передает РИА Новости.

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