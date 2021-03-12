Цена на бензин в России поднялась до рекордной отметки в 55,75 тысячи рублей за тонну

ЗАПРАВКА / Фото: «Вечерняя Москва»

Стоимость бензина в России поднялась до рекордной отметки в 55,75 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в пятницу, 12 марта.

Во время торгов цена бензина Аи-92 выросла на 1,71 процента впервые с мая 2018 года. Уточняется, что с начала 2021 года стоимость бензина увеличилась на 12,33 процента.

Цена бензина значительно выросла на первой неделе марта. В Минэнерго внезапный рост связали с увеличением оптовых цен из-за повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что правительство планирует скорректировать работу на рынке топлива. В январе вице-премьер Александр Новак утверждал, что увеличение цен на бензин в текущем году пройдет в пределах инфляции.

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