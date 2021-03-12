Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цена на бензин в России поднялась до рекордной отметки в 55,75 тысячи рублей за тонну
ЗАПРАВКА / Фото: «Вечерняя Москва»

Цена на бензин в России поднялась до рекордной отметки в 55,75 тысячи рублей за тонну

Анастасия Волоснова

Общество

Стоимость бензина в России поднялась до рекордной отметки в 55,75 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в пятницу, 12 марта.

Во время торгов цена бензина Аи-92 выросла на 1,71 процента впервые с мая 2018 года. Уточняется, что с начала 2021 года стоимость бензина увеличилась на 12,33 процента.

Цена бензина значительно выросла на первой неделе марта. В Минэнерго внезапный рост связали с увеличением оптовых цен из-за повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что правительство планирует скорректировать работу на рынке топлива. В январе вице-премьер Александр Новак утверждал, что увеличение цен на бензин в текущем году пройдет в пределах инфляции.

Читайте также: Москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложения

ценыбензинмашины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте