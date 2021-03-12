Воспитанница центра содействия семейному воспитанию в Москве умерла, подавившись едой

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Воспитанница одного из столичных центров содействия семейному воспитанию умерла, подавившись едой. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Несчастный случай произошел 11 марта. Во время приема пищи девочка подавилась едой. Сотрудники центра начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь и вызвали врачей. У ребенка имелись серьезные ограничения по здоровью. Девочку не удалось спасти.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

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