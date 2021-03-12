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Михаилу Мишустину представят план транспортного развития Петербурга и Ленобласти
Фото: Правительство РФ

Михаилу Мишустину представят план транспортного развития Петербурга и Ленобласти

Елена Фролова

Транспорт

План развития транспортной системы агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируют представить премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом сообщили «Невские новости».

Основной задачей, отраженной в документе, разработанном Дирекцией по развитию транспортной системы региона, является развитие транспортной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая проляжет от ЗСД до КАДа в точке пересечения с трассой «Кола». Также в нем значится, что возведение развязки ЗСД с Витебским проспектом перераспределит трафик, который идет через центр Северной столицы со стороны Московского и Фрунзенского районов.

Ранее данный план был представлен заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Уточняется, что в целом проект получил положительную оценку. Однако то, какие развязки, участки автомобильных дорог, путепроводы, станции метро и железнодорожные перегоны появятся на границе мегаполиса и области, будет решать премьер-министр. Помимо этого, он будет определять окончательные суммы федеральной финансовой поддержки для реализации плана.

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