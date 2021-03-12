Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Нижегородская школьница получила новогоднее поздравление из Букингемского дворца
Фото: Twitter-страница Кенсингтонского дворца

Нижегородская школьница получила новогоднее поздравление из Букингемского дворца

Елизавета Короткова

Общество

Школьница Мария Неклюдова из Нижнего Новгорода дождалась ответа на письмо, отправленное ею в Букингемский дворец. Принц Уильям и принцесса Кейт Мидлтон пожелали девочке счастливого Нового года и Рождества. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Мария Неклюдова отправила письмо королевской семье, когда в рамках британской стажировки узнала о возможности написать во дворец. В своем послании Мария поздравила обитателей дворца с Новым годом и восхитилась крепостью королевской семьи.

— Вот ответ, вот пришла открыточка с изображением их семьи и словами, которые они написали: герцог и герцогиня Кембриджские, а также принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи тоже желают мне счастливого Нового года и Рождества, — рассказывает школьница.

Мария не огорчается тому, что ответное поздравление пришло только восьмого марта. Она считает, что прелесть эпистолярного жанра заключается в трепетном ожидании письма.

Источник: «Мир 24»

Читайте также: Букингемский дворец ответил на интервью Меган Маркл и принца Гарри

Нижний НовогородКейт Миддлтон и принц Уильямшкольница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте