Нижегородская школьница получила новогоднее поздравление из Букингемского дворца

Фото: Twitter-страница Кенсингтонского дворца

Школьница Мария Неклюдова из Нижнего Новгорода дождалась ответа на письмо, отправленное ею в Букингемский дворец. Принц Уильям и принцесса Кейт Мидлтон пожелали девочке счастливого Нового года и Рождества. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Мария Неклюдова отправила письмо королевской семье, когда в рамках британской стажировки узнала о возможности написать во дворец. В своем послании Мария поздравила обитателей дворца с Новым годом и восхитилась крепостью королевской семьи.

— Вот ответ, вот пришла открыточка с изображением их семьи и словами, которые они написали: герцог и герцогиня Кембриджские, а также принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи тоже желают мне счастливого Нового года и Рождества, — рассказывает школьница.

Мария не огорчается тому, что ответное поздравление пришло только восьмого марта. Она считает, что прелесть эпистолярного жанра заключается в трепетном ожидании письма.

Источник: «Мир 24»

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