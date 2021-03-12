Лиана Шульгина показала, как изменилась ее фигура после родов

Фото: instagram/lianashulginaa

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина показала подписчикам свою фигуру. Девушка выставила фото в купальнике и рассказала о том, что, несмотря на внешние изменения после родов, она по-прежнему любит себя и принимает свою внешность такой, какая есть.

Супруги Арсений и Лиана Шульгины вместе с дочерью Селин сейчас отдыхают в Дубае. По словам девушки, дочка хорошо перенесла полет.

— Фото… Как есть. Как же важно любить и принимать себя, жить в гармонии с собой! Даже с полосочкой на животе, даже +5 см в талии, — написала Лиана Шульгина под постом на своей странице в Instagram.

Поклонники девушки не оценили ее скромность и написали много комментариев в знак поддержки.

«Да, роды в 20 лет не сказываются на фигуре…»; «Думаю, если бы реально считала себя толстой или ужасной, не выкладывала бы себя точно… А этим постом вы реально набиваете себе цену… Вы же знаете, что выглядите отлично»; «Всем бы такую фигуру после родов», — поделились собственными соображениями фолловеры в комментариях к публикации, сообщил Пятый канал.

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