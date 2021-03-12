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Песков заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» не входит в график Путина
Фото: Администрация президента РФ

Песков заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» не входит в график Путина

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В планы президента России Владимира Путина на данный момент не входит встреча лидеров «нормандской четверки» в 2021 году. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в графике главы государства пока нет данной встречи. Об этом пресс-секретарь сообщил, отвечая на вопрос журналистов.

— Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента — прим. «ВМ») нет, — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что саммит должен состояться в апреле 2021 года. Об этом рассказал глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.

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Дмитрий Песков«нормандская четверка»Владимир Путин
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