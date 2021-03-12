Центр «Моспром» проведет международный телемост «Москва — Африка»

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» 19 марта, проведет международный телемост «Москва — Африка». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, телемост будет посвящен перспективам промышленно-технологической кооперации и расширению экспорта столицы со странами Африки. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов. Это на 7,1 процента больше, чем в 2019 году. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции.

— Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента, — отметил Ефимов.

Спикерами телемоста станут руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли России, руководители торгово-промышленных палат столицы и стран Африки и представители бизнеса. Они расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности в Африке и затронут вопрос о перспективах московских компаний на африканском рынке.

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