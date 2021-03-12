Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центр «Моспром» проведет международный телемост «Москва — Африка»
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Центр «Моспром» проведет международный телемост «Москва — Африка»

Кирилл Николаев

Город

Центр поддержки и развития экспорта «Моспром» 19 марта, проведет международный телемост «Москва — Африка». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, телемост будет посвящен перспективам промышленно-технологической кооперации и расширению экспорта столицы со странами Африки. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов. Это на 7,1 процента больше, чем в 2019 году. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции.

— Среди импортеров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента, — отметил Ефимов.

Спикерами телемоста станут руководители отраслевых ведомств Москвы и Министерства промышленности и торговли России, руководители торгово-промышленных палат столицы и стран Африки и представители бизнеса. Они расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности в Африке и затронут вопрос о перспективах московских компаний на африканском рынке.

Читайте также: Владимир Ефимов: Прирост ВРП в столице в 2021 году может составить три процента

бизнестелемостВладимир Ефимов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте