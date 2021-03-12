Диетолог Ковальков объяснил, какой картофель можно есть без вреда для фигуры

Фото: Youtube /Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, какой картофель можно есть без вреда для фигуры. По его словам, в этом овоще содержится много воды, почти нет белка, в нем 18 граммов углеводов в ста граммах.

— В одной картофелине содержится ложка сахара. В момент приготовления крахмал, который содержится в картошке, распадается на глюкозу и воду. Вода оседает на крышке сковороды, картошка становится сладкой из-за глюкозы, — отметил диетолог.

В картофеле содержится много витаминов группы В, калий, фосфор, магний, селен и другие микроэлементы.

— Если вы эту картошку порежете, на ночь оставите в воде и на утро пожарите, крахмал на 80 процентов выходит, картофель становится безопасным для фигуры. Правда все микроэлементы тоже выйдут, но вкус-то будет. Или вы ее просто варите, большая часть крахмала выйдет в воду. это реальный способ употреблять картофель, находясь на диете, — подчеркнул диетолог.

Видео опубликовано на YouTube.

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