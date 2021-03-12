Бывшую девушку убитого ранее студента нашли мертвой в Новосибирске

Фото: СК РФ

В Новосибирске найдено тело мертвой девушки, которая встречалась с ранее убитым студентом. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Студента Новосибирского государственного технического университета убил его 26-летний одногруппник 16 февраля 2021 года. Молодой человек нанес 22-летнему одногруппнику множественные ножевые ранения, в результате чего потерпевший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.

Ранее уточнялось, что инцидент произошел на почве ревности. Между студентами случился конфликт из-за девушки, которую в пятницу, 12 марта, нашли мертвой в сквере Новосибирского государственного технического университета. На ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

— Тело девушки обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена экспертиза, которая еще не готова, — приводит РИА Новости слова собеседника.

Он подтвердил, что девушка встречалась с убитым ранее студентом. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, сообщила представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

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