Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывшую девушку убитого ранее студента нашли мертвой в Новосибирске
Фото: СК РФ

Бывшую девушку убитого ранее студента нашли мертвой в Новосибирске

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Новосибирске найдено тело мертвой девушки, которая встречалась с ранее убитым студентом. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Студента Новосибирского государственного технического университета убил его 26-летний одногруппник 16 февраля 2021 года. Молодой человек нанес 22-летнему одногруппнику множественные ножевые ранения, в результате чего потерпевший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.

Ранее уточнялось, что инцидент произошел на почве ревности. Между студентами случился конфликт из-за девушки, которую в пятницу, 12 марта, нашли мертвой в сквере Новосибирского государственного технического университета. На ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

— Тело девушки обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена экспертиза, которая еще не готова, — приводит РИА Новости слова собеседника.

Он подтвердил, что девушка встречалась с убитым ранее студентом. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего, сообщила представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

Читайте также: Мужчина погиб при пожаре на юге Москвы

убийствороссийские студентыСК России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте