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Народный календарь. Что нужно съесть 13 марта, чтобы приманить удачу на целый год
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Что нужно съесть 13 марта, чтобы приманить удачу на целый год

Василий Плиткин

Общество

Эта суббота, 13 марта, получила в народном месяцеслове название Василий капельник, Василий теплый. Православные христиане в этот день вспоминали византийского монаха Василия исповедника.

Люди верили, что весь следующий год будет удачным и счастливым, если съесть натощак особые калачи или другую выпечку в форме сосульки.

По традиции славяне в этот день заносили в дом сосновые и еловые ветки. Их запах способен придать бодрость духа и исцелить от многих болезней дыхательных путей. Почки хвойных деревьев хозяйки заваривали и поили близких этим целебным отваром.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 13 марта, чтобы приманить удачу на целый год

Приметы погоды гласили, что если в этот день идет дождь, то все лето будет дождливым. Если на крышах длинные сосульки, то весна будет затяжной.

13 марта отмечается Национальный день тайского слона. 104 года назад вышел первый номер газеты «Известия».

В этот день родились первая в СССР женщина-дрессировщик Ирина Бугримова, поэт и драматург Сергей Михалков, артисты Игорь Кио и Ирина Алферова, телеведущая и врач Елена Малышева.

Именины отмечают Василий, Сергей, Кира, Марина, Николай, Арсений, Артем.

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