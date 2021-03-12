Эксперт обосновал ежегодный рост количества преступлений в Сети

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Увеличение числа преступлений в интернете на 32 процента за год связано с развитием технологических возможностей мобильных телефонов. Об этом заявил директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков в разговоре с RT.

Аналитик считает, что мошенники все чаще пользуются новейшими технологиями, совершая противоправные действия. Практически у каждого есть мобильный телефон, на которой злоумышленники могут отправлять спам-рассылки или осуществлять спам-звонки.

— На сегодняшний момент мобильный телефон — многофункциональный аппарат, с помощью которого можно оплачивать, фотографировать, переводить деньги и так далее, — поэтому и рост, — объясняет эксперт.

На передний план выходит проблема, связанная с новой способностью мошенников – некоторые из них научились получать доступ к банковским счетам пользователей при помощи специальных программ, сообщает Кусков.

Эксперт советует быть бдительнее: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать сторонним лицам свои персональные данные и не переходить по сомнительным ссылкам.

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