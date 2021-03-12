Три улицы станут односторонними на западе Москвы

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

улица Плотинная Карта всех событий

С 5 апреля участки Плотинной, Спортивной улиц и улицы Клочкова станут односторонними. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на участке улицы Плотинная будет решена проблема встречного разъезда. В качестве альтернативы водители могут использовать Штурманскую улицу. На участке Спортивной улицы сохранится 31 парковочное место. Здесь будет сделано одностороннее движение.

Участок улицы Клочкова от улицы Алексея Свиридова до дома 2 и раньше использовался для проезда в одном направлении. За счет одностороннего движения здесь сохранится 19 парковочных мест для горожан.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

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