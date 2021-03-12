Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Три улицы станут односторонними на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Три улицы станут односторонними на западе Москвы

Кирилл Николаев

Транспорт
улица ПлотиннаяКарта всех событий

С 5 апреля участки Плотинной, Спортивной улиц и улицы Клочкова станут односторонними. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на участке улицы Плотинная будет решена проблема встречного разъезда. В качестве альтернативы водители могут использовать Штурманскую улицу. На участке Спортивной улицы сохранится 31 парковочное место. Здесь будет сделано одностороннее движение.

Участок улицы Клочкова от улицы Алексея Свиридова до дома 2 и раньше использовался для проезда в одном направлении. За счет одностороннего движения здесь сохранится 19 парковочных мест для горожан.

Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Читайте также: Москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложения

водителиодностороннее движениеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте