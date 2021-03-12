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Новый дом построили для отшельницы Агафьи Лыковой из Республики Хакасия. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на государственный природный заповедник «Хакасский».

— Старое жилище Агафьи Лыковой сильно обветшало и стало разваливаться из-за суровых климатических условий. Новый дом для нее помогали строить и сотрудники заповедника «Хакасский». Инспекторы заповедника, помимо прочего, всегда оказывают отшельнице помощь по хозяйству — заготовить дрова или покосить траву. Сама она из-за возраста уже не справляется самостоятельно с тяжелым физическим трудом, — объяснили в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что Агафья Лыкова, которая жила в тайге в полной изоляции от людей, попросила помощи по спутниковому телефону еще в декабре 2020 года. Тогда же она рассказала, что у нее заканчиваются припасы. Уже на следующий день ей доставили продукты на вертолете.

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