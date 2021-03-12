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Новый дом построили для отшельницы Агафьи Лыковой
Фото: 5-tv.ru

Новый дом построили для отшельницы Агафьи Лыковой

Елена Фролова

Общество

Новый дом построили для отшельницы Агафьи Лыковой из Республики Хакасия. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на государственный природный заповедник «Хакасский».

— Старое жилище Агафьи Лыковой сильно обветшало и стало разваливаться из-за суровых климатических условий. Новый дом для нее помогали строить и сотрудники заповедника «Хакасский». Инспекторы заповедника, помимо прочего, всегда оказывают отшельнице помощь по хозяйству — заготовить дрова или покосить траву. Сама она из-за возраста уже не справляется самостоятельно с тяжелым физическим трудом, — объяснили в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что Агафья Лыкова, которая жила в тайге в полной изоляции от людей, попросила помощи по спутниковому телефону еще в декабре 2020 года. Тогда же она рассказала, что у нее заканчиваются припасы. Уже на следующий день ей доставили продукты на вертолете.

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Хакасияновый домАгафья Лыкова
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