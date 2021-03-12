Прощеное воскресенье, или Целовальник: чего нельзя делать в этот день

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Веселая и разгульная Масленичная неделя подходит к завершению. Последний праздничный день наступит в воскресенье, 14 марта. Православные называют его Прощеным воскресеньем. После него, с 15 марта, в этом году начнется Великий пост. Он будет идти вплоть до 1 мая.

Традиции Прощеного воскресенья

Несмотря на то что этот день относится к Масленице, многие люди уже стараются умерить свой разгул. Поесть блинчиков с начинками и припеками еще можно, но не стоит слишком налегать на еду и особенно на алкоголь. Дело в том, что впереди многим предстоит жесткое ограничение в пище, поэтому лучше плавно в него войти.

Согласно народным преданиям, Прощеное воскресенье носит еще одно название — Целовальник. Это связано с тем, что в последний день Масленицы принято просить друг у друга прощение, а чтобы закрепить «сделку», на Руси было принято трижды поцеловаться. Как отмечает ФАН, в условиях пандемии лучше от этой традиции пока отказаться. При этом целование на Прощеное воскресенье на Руси считалось «репетицией» пасхального христосования.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье

Под запретом в этот день, согласно народным поверьям, любая работа, кроме приготовления еды. Нельзя ругаться, ссориться, браниться и желать кому-то зла. Не стоит извиняться не искренне, а также отказывать кому-то в прощении. Считается, что того, кто нарушит данные правила, ожидает кара.

Помимо этого, в Прощеное воскресенье нельзя гадать, ворожить и заниматься другими магическими ритуалами.

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