Рейс Екатеринбург — Москва задержали на 10 часов из-за неисправности самолета

Фото: АГН «Москва»

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву был задержан в аэропорту Кольцово на 10 часов 35 минут из-за технической неисправности самолета. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что на рейс зарегистрировано 143 пассажира. На борту будут находиться трое детей.

Самолет вылетит в Москву в 21:05 по московскому времени, сообщает ТАСС.

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