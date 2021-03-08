Первый аэропорт со своей станцией: москвичи смогут доехать до Внукова на метро

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

До аэропорта Внуково на общественном транспорте в ближайшее время станет добираться еще легче. В 2023 году на Солнцевской линии Московского метрополитена откроются две новые станции: «Пыхтино» и «Внуково». О том, какими они будут и насколько сократится время поездки в одну из главных воздушных гаваней страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Выбор места

Планы постройки метро во Внуково вынашивались столичной мэрией уже давно. Станция была еще спроектирована при строительстве «Аэроэкспресса» в 2005 году. Но воплощение идеи откладывалось. Рассматривались разные варианты. В частности, предлагалось разместить станцию возле Киевского шоссе — не совсем в аэропорту, а рядом.

В 2017 году было принято решение продлить Солнцевскую линию от «Рассказовки», построив на участке протяженностью 5,2 километра две новые станции. Трассировка была выбрана вдоль Боровского шоссе. И в 2019 году работы по сооружению продолжения ветки были начаты.

На данный момент готовность участка составляет 15 процентов. Помимо тоннелей, на нем также будет построен метромост длиной 470 метров над речкой Ликовой. Он готов почти на 70 процентов. Прокладку двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров от «Рассказовки» до «Пыхтино» начнут летом 2021 года, а от «Пыхтино» до «Внуково» — в 2022 году.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Прославят покорителей неба

Обе станции будут мелкого заложения и оформят их в авиационной тематике, поскольку прилегающие улицы названы в честь тех, кто внес существенный вклад в развитие отечественных летательных аппаратов.

На «Пыхтино» одну путевую стену сделают глухой и изобразят на ней хронологическую ленту с чертежами советских самолетов — от винтовых до реактивных. На второй путевой стене будут панорамные окна с видом на район. Аналогичные технологические решения, отмечают власти, были предприняты при строительстве станции «Мичуринский проспект» на той же ветке.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Помимо путевого оформления, следует обратить внимание на потолок. Его оформят световыми конструкциями в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный тоннель будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, заполняемого днем солнечным светом. Над эскалаторами также разместят модель первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

«Внуково» будет с одним подземным вестибюлем и расположится в районе паркингов аэропорта. Ее оформление посвятят истории конструкторского бюро Туполева — известного советского авиаконструктора, в честь которого назван аэропорт. На путевых стенах изобразят, как десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы покажут их создателей.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Насколько сократится время в пути

Внуково станет первым аэропортом России, в который можно будет попасть на метро. Благодаря двум «авиационным» станциям, время пути в воздушную гавань, которая в 2019 году обслужила 24 миллиона пассажиров, из различных районов Москвы значительно сократится.

Из делового центра «Москва-Сити» туда можно будет добраться чуть более чем за 40 минут, а от Красной площади — не более чем за 50 минут. Даже из далекого Красногорска или Ховрина путь на общественном транспорте займет не более полутора часов. И все это без лишних ожиданий поездов «Аэроэкспресса» на Киевском вокзале, без пробок на автомобильном транспорте в районе Киевского и Боровского шоссе и без ответственности за чужую машину в рамках каршеринга.

Как сегодня добраться до Внукова

Сейчас Внуково один из самых удобных в плане логистики аэропортов Москвы, причем круглосуточно. Туда можно добраться на аэроэкспрессе, отправившись с Киевского вокзала, а также в воздушную гавань ходят многочисленные автобусы.

От станций метро «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево» до 01:00 лучше воспользоваться маршрутом 611, от станции «Саларьево» — 911. От метро «Рассказовка» ходит автобус 128, а от метро «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» — автобус номер 32. С 01:00 и до 05:30 во Внуково от метро «Китай-город» и от станций «Лубянка», «Библиотека имени Ленина», «Охотный ряд», а также от станций метро на Боровском шоссе можно уехать в аэропорт на автобусе Н11.

Тем не менее время в пути на общественном транспорте даже из центра города составляет больше часа. А за 40 минут в аэропорт можно добраться только на такси и машине каршеринга, если дороги будут свободны. С появлением метро зависимость от этих обстоятельств, по крайней мере с 05:30 до 01:00, пропадет.

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