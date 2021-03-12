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Трубу с горячей водой прорвало в подвале офисного здания на севере Москвы
Фото: Мария Иванова

Трубу с горячей водой прорвало в подвале офисного здания на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Тайнинская улица, 7 Карта всех событий

Трубу с горячей водой прорвало в подвале офисного здания на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 марта, в доме по адресу улица Тайнинская, дом 7. По предварительным данным, трубу прорвало в подвале офисного здания.

По данным СМИ, один из сотрудников офиса ушел проверить состояние труб, но спустя время перестал выходить на связь.

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