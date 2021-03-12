Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя, который нарушил ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники ГИБДД в Батайском проезде в Москве задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения более двух тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Уточняется, что за рулем остановленного автомобиля находился 35-летний мужчина. Оказалось, что за водителем числятся штрафы на почти три миллиона рублей и более одного миллиона пени, уточнил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Установлено, что ранее мужчина не сдал экзамен на знание правил дорожного движения и не восстановил водительские права.
В ведомстве добавили, что автомобилист отказывался выходить из машины. Он заблокировал двери и общался с сотрудниками ГИБДД через окно. Прибывшие на место сотрудники полиции приняли решение разбить переднее окно. Разблокировав двери, они задержали мужчину.
Водителя предварительно арестовали на десять суток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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