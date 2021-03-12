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Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя, который нарушил ПДД более двух тысяч раз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя, который нарушил ПДД более двух тысяч раз

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Батайский проезд Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД в Батайском проезде в Москве задержали водителя, который нарушил правила дорожного движения более двух тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Уточняется, что за рулем остановленного автомобиля находился 35-летний мужчина. Оказалось, что за водителем числятся штрафы на почти три миллиона рублей и более одного миллиона пени, уточнил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Установлено, что ранее мужчина не сдал экзамен на знание правил дорожного движения и не восстановил водительские права.

В ведомстве добавили, что автомобилист отказывался выходить из машины. Он заблокировал двери и общался с сотрудниками ГИБДД через окно. Прибывшие на место сотрудники полиции приняли решение разбить переднее окно. Разблокировав двери, они задержали мужчину.

Видео: МВД.рф

Водителя предварительно арестовали на десять суток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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