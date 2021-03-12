Задержаны трое подозреваемых в хищении крупной суммы у банка в Санкт-Петербурге

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Сотрудники Следственного департамента МВД России совместно с Управлением «К» Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность организованной группы, причастной к хищению средств одного из банков в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в январе 2018 года представители частной компании предоставили в банк заведомо ложные сведения, по которым они заключили кредитные договоры, не собираясь погашать их.

После перечисления банком кредитных средств в размере не менее 8 млрд рублей на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению. В настоящий момент компания признана банкротом.

В офисах компании в Санкт-Петербурге, а также по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие отношение к делу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». С фигурантами дела проводятся допросы, приводит слова Волк «МВД Медиа».

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