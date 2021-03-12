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Жители нескольких районов Москвы могут оформить парковочные разрешения для резидентов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Жители нескольких районов Москвы могут оформить парковочные разрешения для резидентов

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Южное Карта всех событий

В настоящее время жители нескольких районов Москвы могут оформить парковочные разрешения для резидентов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что оформить парковочные разрешения для резидентов могут жители районов Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково и Выхино-Жулебино. Это можно сделать на официальном сайте мэра Москвы или в любом ближайшем МФЦ.

Резидентные разрешения позволяют бесплатно оставлять автомобиль на платных парковках своего района с 20:00 до 08:00.

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