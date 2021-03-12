Повышение цен на бензин в России связали с сезонным спросом и заморозками

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Повышение стоимости бензина в России связано с сезонным спросом и похолоданием. Об этом рассказали в Минэнерго.

Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что цены выросли также из-за изменения индекса потребительских цен. Оптовые цены на топливо изменяются на внутреннем рынке из-за сезонного спроса и заморозков.

Министерство продолжает следить за тем, чтобы повышение цен оставалось в пределах инфляции. Кроме того, в ведомстве будут отслеживать дефицит топлива, если он будет возникать в регионах.

В министерстве рекомендовали нефтяным компаниям увеличивать загрузку нефтеперерабатывающих заводов сырьем. Это позволит нарастить необходимые запасы к маю 2021 года. Кроме того, в данной ситуации может помочь увеличение минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11 процентов, а также до 7,5 процента дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что средняя розничная цена на бензин выросла до 49,25 рубля. Об изменениях рассказали в Росстате, пишет РИА Новости.

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