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«Коварный Змееносец»: Василиса Володина рассказала о якобы новом знаке зодиака
По словам Василисы Володиной, будущий год станет очень интересным и динамичным / Фото: https://www.instagram.com/vasilisa.volodina / Аккаунт Василисы Володиной в Instagram

«Коварный Змееносец»: Василиса Володина рассказала о якобы новом знаке зодиака

Анастасия Волоснова

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала, когда появится 13-й знак зодиака Змееносец. По словам эксперта, всего может быть только 12 знаков зодиака, а Змееносец существует лишь как созвездие.

Володина отметила, что причиной путаницы стало смешивание понятий созвездий и знаков зодиака.

— Созвездия — это группы хаотично разбросанных звезд на небе, которые составляют разные фигуры, эффектные для наблюдателя ночью. Созвездия — совсем не то же самое, что и знаки зодиака. На текущий момент зодиакальных созвездий 13 штук — из них у 12 названия совпадают с именами знаков зодиака. А завершает чертову дюжину тот самый «коварный Змееносец», о котором сейчас все говорят, — рассказала астролог.

По ее словам, нельзя верить новостям о новых знаках зодиака. Изменения в мире астрологии невозможны, считает Володина.

— Знаки зодиака не равны зодиакальным созвездиям. Ни по числу, ни по виду, ни по смыслу. Совпадают только названия. Никакого знака Змееносца нет. Созвездие есть, знака нет, — уточнила специалист.

Она категорично добавила, что Змееносца никогда не внесут в список знаков зодиака, сообщает 5-tv.ru.

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