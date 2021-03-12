«Новая жертва»: Юрий Фирсов начал роман с новой возлюбленной после смерти жены

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Муж умершей певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов начал роман с новой возлюбленной. Об этом заявила подруга скончавшейся артистки Галина Ломакина на шоу «Пусть говорят».

По ее словам, новые отношения мужчины сложно назвать здоровыми.

— Я знаю, что сейчас у него уже есть «новая жертва» на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу, — отметила она.

Фирсов заявил, что не отрицает возможности вступления в новый брак. Уточняется, что он заполнил анкету на сайте знакомств.

— Если бог даст такую возможность, почему бы и нет, — отметил Фирсов.

Легкоступова умерла после того, как получила травму головы. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа. Легкоступова была госпитализирована в больницу, после чего скончалась.

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