Минобороны в рекордные сроки построило водозабор в Крыму

Фото: Пресс-служба Госдумы

Водозабор на реке Бельбек возвели военные строители за 115 дней в Крыму. Это сооружение позволит решить проблему с водой в Севастополе. Его работа была запущена 1 марта. Пока на водозаборе ведутся пуско-наладочные проверки. В полную мощность (в 50 тысяч кубических метров) объект начнет функционировать до конца недели, с 8 по 14 марта. Об этом сообщает RT.

Официальное открытие водозабора в Крыму должно состояться в скором времени. Согласно планам, он позволит дать временную передышку Чернореченскому водохранилищу, являющемуся основным источником пресной воды в Севастополе. Благодаря этому у последнего появится время, чтобы наполниться за счет паводковых вод.

Возвести подобное сооружение так быстро удалось благодаря грамотно организованному рабочему процессу. Три бригады были собраны из лучших военных строителей со всей России. Они трудились в круглосуточном режиме. В пиковые моменты было задействовано до 700 человек и порядка 150 единиц техники.

Согласно расчетам специалистов, оборудование, которым оснастили водозабор, должно прослужить несколько десятков лет. Для безопасности по всей территории сооружения установлен забор. Помимо этого, здесь также разместили камеры видеонаблюдения. По словам представителя военно-строительного комплекса Минобороны Тимофея Беликова, все управление полностью автоматизировано.

— Здесь нет никаких громоздких шкафов и миллиарда кнопок. Компьютер и клавиатура. Программное обеспечение, алгоритмы, разработанные для данной станции, позволяют всему комплексу работать как единое целое. По сути, оператор только смотрит на экран и реагирует на все возможные гипотетические аварии, которые, кстати, продублированы звуковым сопровождением, — объяснил Тимофей Беликов.

При этом он отметил, что задача оператора как раз устранять возникающие проблемы, принимая различные решения. По словам эксперта, ему не надо нажимать на кнопку и включать насос — насос сделает это автоматически. Однако если понадобится, работник сможет это сделать и в ручном режиме.

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