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Три машины и рейсовый автобус столкнулись на севере Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Три машины и рейсовый автобус столкнулись на севере Москвы

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Беломорская Карта всех событий

Автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на перекрестке у станции метро «Беломорская» в Москве. Об этом в пятницу вечером, 12 марта, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

По информации «ВМ», через некоторое время две машины, пытавшиеся объехать место ДТП, также столкнулись с уже поврежденным транспортом.

Видео: «Вечерняя Москва»

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работает полиция.

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МоскваавтобусДТП
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