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Володин назвал ужесточение наказания за «пьяные» ДТП верным решением
Фото: duma.gov.ru / Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Володин назвал ужесточение наказания за «пьяные» ДТП верным решением

Анастасия Колоскова

Общество

Принятие закона об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП было правильным решением, которое позволило сохранить человеческие жизни. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Свои слова председатель Госдумы подтвердил статистикой. По его данным, в минувшем году число жертв ДТП уменьшилось на 232 человека, а пострадавших — на 1585 человек по сравнению с 2018-м, когда закон о повышенной ответственности за «пьяные» ДТП еще не действовал.

По словам Володина, депутаты и в дальнейшем будут следить за его правоприменительной практикой.

Напомним, с 2019 года, согласно принятым поправкам к Уголовному кодексу, максимальное наказание для пьяных водителей, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, увеличилось с четырех до семи лет лишения свободы. В случае гибели человека водителю, находившемуся подшофе, грозит от пяти до 12 лет тюрьмы вместо прежних от двух до семи лет. Если же в ДТП по вине пьяного автомобилиста погибнет два человека или более, его накажут сроком от восьми до 15 лет, ранее наказание за это преступление предусматривало от четырех до девяти лет лишения свободы.

Помимо этого, наказание ужесточили за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и в метрополитене, уточняет РИА Новости.

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