СМИ: Женщина упала со стула в баре в Москве и сломала позвоночник
Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий
В столице 47-летняя женщина упала со стула в баре и сломала позвоночник. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 12 марта.
Женщину доставили в больницу утром в четверг, 11 марта. У нее диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематому на затылке. Она рассказала, что упала на рабочем месте в баре, который находится на улице Покровке.
Полиция выясняется все обстоятельства случившегося.
Читайте также: Три машины и рейсовый автобус столкнулись на севере Москвы