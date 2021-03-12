СМИ: Женщина упала со стула в баре в Москве и сломала позвоночник

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Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

В столице 47-летняя женщина упала со стула в баре и сломала позвоночник. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 12 марта.

Женщину доставили в больницу утром в четверг, 11 марта. У нее диагностировали перелом грудного отдела позвоночника и гематому на затылке. Она рассказала, что упала на рабочем месте в баре, который находится на улице Покровке.

Полиция выясняется все обстоятельства случившегося.

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