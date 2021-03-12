Роскомнадзор написал в Google с требованием снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»

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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» после его блокировки на YouTube. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что показ фильма Андрея Кондрашова на YouTube ограничили из-за наличия в нем якобы «пугающего» и «шокирующего» контента. Уточняется, что картина была опубликована на канале «Россия 24».

Роскомнадзор написал в Google LLC письмо с требованием снять все ограничения с картины.

— В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации, — пояснили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре считают, что платформа нарушила право свободного распространения информации в интернете. В ведомстве видят за данными действиями цензуру, сообщает РИА Новости.

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