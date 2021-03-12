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«Очень нужна поддержка»: бывшая участница группы SEREBRO впала в депрессию
Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

«Очень нужна поддержка»: бывшая участница группы SEREBRO впала в депрессию

Кирилл Николаев

Звезды

Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук удивила поклонников печальными размышлениями в Instagram-stories. Певица отметила, что ей неловко демонстрировать публике творческие эксперименты.

Также певица призналась, что находится в глубокой депрессии. В связи с переездом в новую страну Кищук приходится начинать все с нуля. Целыми днями она сидит в комнате одна.

— Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней. Спасибо всем, кто поддержал и помог, — написала певица.

Напомним, что Кищук покинула SEREBRO в 2019 году. Она пела в группе продюсера Максима Фадеева всего год, потом решила начать сольную карьеру. В настоящее время она выступает под псевдонимом KATERINA и старается продвигать свои песни преимущественно на Западе.

На данный момент Кищук встречается с рэпером Slowthai. Они познакомились за границей, их отношения длятся уже более года. В июне 2020 года рэпер подарил певице помолвочное кольцо.

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