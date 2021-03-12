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«Думал, что неизлечим»: Дмитрий Нагиев признался, что его перестали раздражать дети
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Думал, что неизлечим»: Дмитрий Нагиев признался, что его перестали раздражать дети

Анастасия Волоснова

Звезды

Дмитрий Нагиев признался, что ему всегда было сложно общаться с детьми, однако в последнее время они перестали его раздражать. Об этом актер рассказал в выпуске шоу «Голос.Дети», ведущим которого он является.

После одного из выступлений актер сделал неожиданное открытие. Он понял, что чужие дети перестали его раздражать.

— Ты так выступила, что я поймал себя на мысли: меня перестали раздражать чужие дети. А я ведь уже очень давно здесь работаю. Думал, что неизлечим, — пошутил актер.

Ранее Дмитрий Нагиев сообщал, что работать на взрослой версии «Голоса» намного проще. Во время детской версии шоу ведущему приходилось утешать многих участников, так как дети слишком близко к сердцу воспринимают поражение в конкурсе, уточнил Нагиев.

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актерДмитрий Нагиевдети
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