Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зампреда правительства Ставрополья задержали по подозрению во взяточничестве
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Зампреда правительства Ставрополья задержали по подозрению во взяточничестве

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в Следственном комитете РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по версии следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Также, полагают следователи, в 2018 году Золотарев с Когарлыцкий получили от представителя той же компании более 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким, по данным следствия, получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе.

По поручению следователя СУ СК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.

В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Читайте также: СМИ: Министра здравоохранения Республики Алтай задержали за взятку

взяткаСтавропольский крайСледственный комитет РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте