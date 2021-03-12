Зампреда правительства Ставрополья задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказали в Следственном комитете РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по версии следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Также, полагают следователи, в 2018 году Золотарев с Когарлыцкий получили от представителя той же компании более 15,5 миллиона рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким, по данным следствия, получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 миллионов рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе.

По поручению следователя СУ СК России по Ставропольскому краю Золотарев был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.

В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК РФ.

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