Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги

Фото: twitter.com/zenitbasket

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» потерпел поражение в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча на выезде с греческим «Олимпиакосом» закончилась со счетом 75:61 (15:28, 15:13, 24:15, 21:5) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал Василис Спанулис (16 очков). У «Зенита» 20 очков записал на свой счет Кевин Пангос.

18 марта «Зенит» примет испанскую «Басконию», «Олимпиакос» в тот же день сыграет на выезде с берлинской «Альбой».

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