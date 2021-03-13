Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ночь на 13 марта в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 24 рейса.

В аэропорту Внуково семь рейсов отменили, еще восемь задержали. В Домодедове четыре рейса отменили, три задержали. В аэропорту Шереметьево два рейса задерживаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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