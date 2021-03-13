Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на 13 марта в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 24 рейса.

В аэропорту Внуково семь рейсов отменили, еще восемь задержали. В Домодедове четыре рейса отменили, три задержали. В аэропорту Шереметьево два рейса задерживаются.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Рейс Екатеринбург — Москва задержали на 10 часов из-за неисправности самолета

аэропортыаэропорт Шереметьевомеждународный аэропорт Домодедово
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте