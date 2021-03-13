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Портал mos.ru перезапустился в новом дизайне
Фото: freepik.com

Портал mos.ru перезапустился в новом дизайне

Иван Юминов

Город

Городской портал mos.ru перезапустился в новом дизайне. Об этом стало известно в субботу, 13 марта.

Данный сайт разрабатывался как проект городского масштаба, но отмечается, что роль, которую он занял в жизни москвичей, превзошла все ожидания. Ежемесячно портал посещают десятки миллионов людей, личные кабинеты завели более 13 миллионов человек. Известно, что на конец 2020 года электронными услугами на сайте москвичи воспользовались почти два миллиарда раз.

Сайт позволяет оперативно получать информацию о происходящих в Москве событиях. Он также стал каналом связи между властью и жителями. Кроме того, на сегодняшний день в электронном виде на портале представлены 380 услуг и сервисов.

Анализ наиболее востребованных функций и предложений москвичей стал основой редизайна портала. Новый вид позволит получать быстрый доступ к важным для жителей столицы сервисам. Также на сайте стал доступен фильтр новостей по определенному району, чтобы его жители могли получать только важную для них информацию.

Среди прочих изменений выделяются новый шрифт, более динамичные баннеры и более теплая и неформальная цветовая гамма.

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обновлениепортал mos.ruдизайн
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