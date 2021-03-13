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Резервный самолет рейса Москва — Новосибирск вылетел в аэропорт прибытия
Фото: moscow-live.ru

Резервный самолет рейса Москва — Новосибирск вылетел в аэропорт прибытия

Иван Юминов

Происшествия

Резервный самолет с пассажирами экстренно севшего рейса в Тюмени вылетел в аэропорт прибытия в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу, 13 марта.

Ранее сообщалось о том, что самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Новосибирск, экстренно сел на запасной аэродром в Тюмени из-за отказа одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме.

Авиакомпания предоставила пассажирам резервное судно, на котором они отправились в Новосибирск. На борту находятся 197 пассажиров, в том числе семеро детей, уточняется на сайте прокуратуры.

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