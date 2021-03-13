«Пошли вразнос»: Захарова дала оценку блокировкам российского контента в интернете

Фото: МИД РФ

Блокировка американскими IT-компаниями российского контента — это решение «пойти вразнос». Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова в субботу, 13 марта.

По мнению Захаровой, блокировки совпали по времени с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Первым шагом стало введение компанией Google возрастного ограничения из-за «сцен насилия» на документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», размещенный на принадлежащей компании платформе YouTube. Затем Instagram лишил права телеканал «Крым 24» публиковать текстовую информацию, помимо фотографий.

— Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IТ-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик, — рассказала дипломат.

Проблему Захарова видит в том, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти». Такие ограничения в свою очередь вызовут ответные меры на действия платформ по всему миру. Вина за это ляжет на интернет-монополии, пояснила Захарова.

— Цель Вашингтона очевидна: использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны, — подвела итог представитель МИД на своей странице в Facebook.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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