«Спутник V» и атомный реактор: чем знаменит столичный район Щукино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, площадь Академика Курчатова, 1 Карта всех событий

Район Щукино располагается у Москвы-реки на северо-западе столицы. О том, как он получил свое имя, как связан с физиком Игорем Курчатовым и созданием вакцины от коронавируса, рассказывается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Существует множество версий происхождения названия района. Например, что он получил его по прозвищу одного из первых владельцев этого места — воеводы Федора Кутузова, которого звали Щукой. Но первое упоминание названия было зафиксировано еще за сто лет до его смерти, потому это не так. В грамоте великого князя московского Василия II Темного от 1434 года говорится, что он жалует деревню Щукино своему двоюродному брату Дмитрию Шемяке.

— Доподлинно неизвестно, связан ли топоним непосредственно со щуками. Есть достаточно распространенная версия о том, что он происходит от фамилии или прозвища. Для деревень, сел, поселений было характерно, когда названия им давали от прозвищ либо от фамилий первых поселенцев хуторов, которые там появлялись, — говорит краевед и научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин.

Современная история Щукина связана с физиком Игорем Курчатовым, который работал в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт», расположенном на территории района. Среди его заслуг: руководство над советским атомным проектом, основание первого института атомной энергии в России, а также запуск первой в мире промышленной атомной электростанции. В честь ученого в районе назван не только институт, но и улица, на которой находится площадь с памятником в честь него.

Институт продолжает развиваться. Там, в частности, проводятся исследования по термоядерной энергетике и физике элементарных частиц.

Фото: nrcki.ru

Другое научное учреждение из Щукина — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — сейчас известно на всю страну, хотя и основано было в 1891 году. Усилиями специалистов центра появилась вакцина против коронавируса «Спутник V», также ведется разработка вакцины «Спутник Лайт».

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Оба научных центра занимают здания бывшего Государственного института экспериментальной медицины — в годы войны его не успели достроить, но сейчас он обрел новую жизнь.

Больше деталей о Щукине можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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