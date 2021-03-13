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Мэр Москвы рассказал о создании рабочих мест после строительства Национального космического центра
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы рассказал о создании рабочих мест после строительства Национального космического центра

Иван Юминов

Общество
Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Строительство Национального космического центра (НКЦ) на территории ГКНПЦ имени Хруничева в Москве принесет 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 марта.

— По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина приступили к масштабному проекту создания нового космического центра страны. Совместный проект Роскосмоса и города. Возводится крупнейший центр космической отрасли в мире. Площадь — 250–270 тысяч квадратных метров, там будут работать около 20 тысяч человек, — заявил глава города.

На освободившейся территории также построят дома для жителей, часть из которых являются бывшими и текущими сотрудниками Роскосмоса. Сергей Собянин отметил, что это станет крупнейшим инвестиционным проектом такого рода в стране и даст толчок для развития военно-космической отрасли.

Восемь тысяч человек, занятых в НКЦ, являются сотрудниками конструкторского бюро «Салют» Центра Хруничева. На территории центра также планируют разместить базовые кафедры Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, а также МГУ, приводит слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина агентство городских новостей «Москва».

Строительство НКЦ планируют завершить в 2023 году. На одной площадке будут расположены центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро, а также выставочные центры. Центральным элементом проекта станет треугольная башня, напоминающая ракету.

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РоскосмосДмитрий РогозинСергей Собянин
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