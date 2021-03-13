Севастополь занял первое место среди регионов по росту преступности в 2020 году

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Севастополь возглавил список регионов России по росту преступности на душу населения в 2020 году. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России в субботу, 13 марта.

Отмечается, что Севастополь занял первое место с большим отрывом от остальных субъектов. По сравнению с 2019 годом преступность там выросла сразу на 44 процента. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где зафиксирован 26-процентный рост криминальных случаев, в Ленинградской области, занявшей третье место, — 13 процентов.

Уровень преступной обстановки больше всего улучшился в Чечне — на 17 процентов, Северной Осетии — 15 процентов, а также в Адыгее, где соответствующие показатели упали на 12,4 процента, сообщает Интерфакс.

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