Биткоин обновил исторический рекорд и превысил 59 тысяч долларов

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Биткоин обновил свой ценовой рекорд, достигнув отметки в 59 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов за 13 марта, субботу.

За последние сутки курс биткоина вырос почти на пять процентов, и теперь он торгуется в районе 59 500 долларов, следует из данных криптовалютной биржи Binance.

Биткоин разработал в 2009 году аноним, который называет себя Сатоси Накомото. В марте 2020 года один биткоин можно было приобрести примерно за пять тысяч долларов, затем актив начал резкий рост, достигнув стоимости в 20 тысяч долларов к декабрю.

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