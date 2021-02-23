«Максимально агрессивный актив»: что будет после обвала биткоина

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Стоимость биткоина пару дней назад обновила свой очередной исторический максимум, поднявшись выше 58 тысяч долларов за одну единицу. Но затем последовало такое же резкое падение, когда в моменте цена одного «битка» опустилась до 45 тысяч долларов. О том, что стало причиной резких колебаний и когда владельцам виртуальных денег ждать разворота, — в материале «Вечерней Москвы».

«Эффект толпы»

— Это спекуляции: толпа побежала в одну сторону, толпа побежала в другую. Мы это проходили. Будущее биткоина непонятно. Это актив, который сложно посчитать в цене. Неизвестно, сколько он должен стоит сейчас. Поэтому я думаю, что какой-то пар выйдет. Те инвесторы, которые думали, что заработок будет всегда, убегут, а на их место придут новые. Ничего неожиданного. До какого уровня он может упасть, неизвестно. Он может через неделю развернуться или прямо сейчас. Может до 40 тысяч упасть, а потом снова пойти вверх и достичь очередного максимума, хоть 100 тысяч долларов, — объяснил «ВМ» профессор НИУ ВШЭ, инвестиционный банкир Евгений Коган.

Финансовый аналитик Ян Марчинский придерживается похожего мнения. По его словам, ни один человек в мире не может сказать, что произойдет с биткоином. Однако, с его точки зрения, самая известная криптовалюта мира в последние дни была перекуплена и ей оказалась нужна коррекция. И это не значит, что рост «битка» остановился.

— Коррекция свершилась. Будет ли коррекция продолжаться дальше, не надо гадать. Надо принять тот факт, что биткоин — это наша реальность и им можно торговать. И желательно, чтобы он был в портфеле, с точки зрения меня как инвестора. И я думаю, теоретически его стоимость может дойти до миллиона долларов и не остановиться, — отметил эксперт.

Лидеры мнений все решат

Спровоцировать новую волну роста, говорит Марчинский, вполне может очередное заявление того же Илона Маска или Джеффа Безоса. Эти бизнесмены являются мегаинфлюенсерами, на мнение которых ориентируются миллиарды людей, и их слова могут менять цену чего угодно.

При этом, добавляет финансовый аналитик, биткоин по-прежнему остается «максимально агрессивным, рисковым активом». Его абсолютно нельзя сравнивать с тем же золотом, ибо природа криптовалюты очень неочевидна, у нее «нет какой-то масштабной применимости и фундаментальной человеческой значимости».

Главным врагом для криптовалют сейчас являются регуляторы — финансовые власти различных стран мира. Для них, как писал в своем телеграм-канале Евгений Коган, биткоин, эфириум и их собратья сродни внесистемной оппозиции, которую власти не очень-то и любят.

— Так что стоило только главе американского Минфина Джанет Йеллен мягко заявить о спекулятивном характере криптовалюты и о том, что это хороший механизм для «отмыва денег», как сразу началось светопредставление [падение биткоина], — заметил инвестбанкир.

Молодежь в биткоин верит

Между тем эксперт в своем сообщении добавляет, что те, кто вкладываются в «крипту», отчетливо понимают, куда они несут свои деньги. А то, что некоторые хотят, заработав, зафиксировать прибыль — это нормально.

В беседе с корреспондентом «ВМ» Евгений Коган подчеркнул, что криптовалюта действительно интересный актив.

— Да, у нее своеобразные потребительские свойства. Но новое поколение, молодежь сейчас считает необходимым 5–10 процентов своих средств держать в «крипте». Даже у меня есть какое-то количество «битков». И я не собираюсь их продавать ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Очень много людей, для которых инвестиции в «крипту» — это нечто фундаментальное, серьезное, долгосрочное и так далее. Ничего удивительного в этом нет. А колебания? Да, резко полетело вверх и почему бы так же не полететь вниз? — задается риторическим вопросом Коган.

Настоящий разворот биткоина, отмечает финансист, начнется тогда, когда власти объявят «реальный крестовый поход против криптовалют» под предлогом борьбы с легализацией неправомерно полученных доходов и смогут предложить, с их точки зрения, достойную альтернативу — системные цифровые валюты. Но сколько придется ждать этого — неизвестно. Пока здесь на шаг впереди планеты всей только Китай. В остальных странах мира эту тему лишь обсуждают.

Правда, не факт, что виртуальные традиционные валюты не приведут к созданию чего-то такого же неподконтрольного, как биткоин. Дело в том, подытоживает эксперт в своей статье, системные цифровые валюты не смогут ответить на главный вопрос: как вырваться из системы тотального контроля? Ведь они сами находятся внутри нее.

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